За даним експертів гіпсу у родовищі вистачить на 84 роки

Дочірнє підприємство німецької компанії Knauf купило нове родовище гіпсу на Тернопільщині. Аукціон відбувся в четвер, 16 січня. Свої ставки на нього подали дві компанії – ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» та Кам’янець-Подільське АТ «Гіпсовик». Зі ставкою в розмірі 121 млн грн Knauf виграла торги. Нещодавно Knauf розпочала будівництво заводу на Тернопільщині.

На аукціон Держгеонадр виставили спеціальний дозвіл на видобування гіпсу родовища «Сковʼятинське» в Тернопільській області. Кар’єр розташований неподалік села Шишківці Борщівської громади Чортківського району. Термін дозволу становить 20 років. За попередніми оцінками геологів, запасів гіпсу в цьому родовищі має вистачити на 84 роки, повідомило NADRA.INFO.

Лот на спеціальний дозвіл в системі Prozorro.продажі оприлюднили 31 грудня 2024 року. Стартова ціна була 119,6 млн грн. Самі торги відбулися 16 січня 2025 року. ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» перемогло зі ставкою в понад 121 млн грн. Єдиним конкурентом переможця стало Кам’янець-Подільське АТ «Гіпсовик», яке оцінило лот у 120,5 млн грн.

Площа Сковʼятинського родовища – 115 га, запаси складають 43,9 млн т гіпсу, яких має вистачити на понад 84 роки. Додамо, що на Тернопільщині Knauf уже видобуває гіпс. Лінію видобутку налагоджено на прилеглому до «Сковʼятинського» – «Шишковецькому» родовищі.

Родовище розташоване в Борщівській громаді

На початку січня німецька компанія Knauf заявила про старт будівництва нового заводу з виготовлення гіпсокартону та сухих сумішей на Тернопільщині. Це буде другий завод в Україні, перший розташований неподалік Києва.

В квітні 2023 року НАЗК внесло німецьку компанію Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стало те, що після повномасштабного вторгнення Knauf сплатив до бюджету Росії мільйони доларів та відправляв на війну проти України своїх співробітників. Через рік, в квітні 2024 року німецький виробник будівельних матеріалів Knauf оголосив про вихід з Росії після появи журналістського розслідування про можливе сприяння компанії окупаційному режиму росіян в зруйнованому Маріуполі.

Додамо, що ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» належить до групи німецької компанії Knauf, яка має заводи в різних країнах Європи. Керують компанією партнери – Александер Кнауф і Манфред Грундке.