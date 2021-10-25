Škoda відмовляється випускати універсал Fabia Combi
В новій генерації компактний автомобіль вийде лише у версії хетчбек, до того ж лише з бензиновими двигунами
Додавати до модельної гами універсал Škoda Fabia Combi виявилось для чеської компанії занадто дорого та неекологічно, повідомляє Auto.cz.
Автовиробник Škoda Auto припинить виробництво моделі Fabia у версії універсал. Це випливає з листа до працівників компанії. Хоча донедавна голова ради директорів компанії Томас Шефер стверджував, що ми побачимо нову Fabia Combi.
«Надзвичайно суворий стандарт викидів EU7 ще більше прискорює процес трансформації до електромобільності. Тому нам не лише потрібно більше електромобілів, але ми повинні швидше попрощатися з деякими моделями з двигуном внутрішнього згоряння», – йдеться у листі до своїх співробітників Škoda Auto.
«Тому ми вирішили попрощатися з Škoda Fabia Combi», – додає керівництво автовиробника в листі.
Виробник автомобіля нібито не зміг спроєктувати автомобіль з мінімальними витратами. Адже це мав бути найдовший універсал на платформі MQB A0, а для цього треба було б більше коштів на розробку.
Поки що невідомо, коли закінчиться виробництво Škoda Fabia Combi в минулому поколінні. Можливо, він протримається до кінця наступного року. Крім того, цілком можливо, що маленький універсал буде в версії електромобіля.