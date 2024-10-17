Для ФОПів третьої групи є відмінності у сплаті військового збору

В Україні ввели новий податок для ФОПів. Ідеться про військовий збір, що тепер мають сплачувати фізичні особи підприємці. Розповідаємо, як нараховується військовий збір для ФОПів ІІІ групи, коли його платити і як звітувати.

З якого числа потрібно платити військовий збір

У законі про особливості оподаткування на час воєнного стану написано, що ФОПи мають сплачувати військовий збір з 1 жовтня. Те, що закон ухвалили пізніше – 10 жовтня, і він ще не підписаний президентом, на цю норму не впливає. Щойно на документі буде підпис Володимира Зеленського, з доходів, отриманих у жовтні, треба буде вирахувати військовий збір.

Закон втратить чинність 1 січня року, наступного за роком, в якому скасують воєнний стан в Україні.

Як нараховується військовий збір ФОПам ІІІ групи

Як і з єдиний податок, військовий збір ФОПи третьої групи мають вираховувати зі своїх доходів самостійно. Нагадаємо, ідеться про 1% або про 10 грн з кожної тисячі гривень.

Тобто якщо дохід ФОПа третьої групи за підсумками жовтня становитиме 50 тис. грн, сума військового збору до сплати буде 500 грн.

Коли платити військовий збір ФОПам ІІІ групи

ФОПи III групи платитимуть за результатами звітності за квартал – упродовж 40 днів після закінчення звітного кварталу. Тобто вже в січні 2025 року. До того часу податківці мають оприлюднити реквізити і дати роз’яснення зі сплати військового збору.

Як звітувати за сплату військового збору

Суму сплаченого збору потрібно буде прописати в декларації щодо єдиного податку.