У нарахуванні авансів і зарплат за жовтень можуть бути труднощі

10 вересня парламент ухвалив закон, що передбачає зростання ставки військового збору з 1,5 до 5%. Це означає, що із зарплати найманих працівників роботодавці платитимуть не 19,5% податку (18% ПДФО і 1,5% військового збору), а 23%.

Водночас, постає питання, як рахувати військовий збір із зарплат найманих працівників за новою ставкою у жовтні 2024 року. Норма для ФОПів у документі чітко прописана – вони платитимуть податок по-новому з 1 жовтня. Щодо найманих працівників чіткої норми немає.

Як мало бути

У законі №11416-д ідеться про те, що він має почати діяти з 1 жовтня, адже Верховна Рада мала ухвалити його в цілому з правками ще до цієї дати. Також його мали підписати спікер Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський, щоб закон опублікували і він набрав чинності.

Але депутати не встигли вчасно розглянути документ. Також лише 15 жовтня закон підписав голова ВРУ Руслан Стефанчук і документ передали на підпис президенту.

Спочатку ішлося про те, що військовий збір із зарплат найманих працівників після ухвалення закону в цілому і публікації доведеться платити заднім числом. Аванси і зарплати найманих працівників мали би оподатковуватися по-новому з початку місяця. Проте набуття чинності законом заднім числом суперечить Конституції України.

Як буде нараховуватися військовий збір у жовтні

Низка нардепів, зокрема Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі і Ніна Южаніна в коментарі «Еспресо», заявили, що закон про підвищення податків все ж набере чинності на наступний день після його оприлюднення. І саме від цієї дати із доходів найманих працівників вирахують підвищений військовий збір.

І тут виникає колізія. Адже рахувати податки з авансу і зарплати роботодавцям доведеться по-різному. Якщо аванси виплатять до набуття законом чинності, то з них вирахують військовий збір за ставкою 1,5%. А от решту зарплати, яку виплачуватимуть після набуття законом чинності, оподаткують вже за ставкою 5% військового збору.

Водночас, якщо президент підпише закон про підвищення податків ще 16 жовтня і він набере чинності 17 жовтня, то більшість авансів теж оподаткують вже за новою ставкою.

Разом з тим, Державна податкова служба України ще не опублікувала жодного пояснення щодо сплати військового збору із зарплат найманих працівників у жовтні 2024 року.

Скільки податків доведеться заплатити із зарплати

Податок на доходи фізичних осіб залишається незмінним і становить 18%, тобто 180 грн з кожної тисячі доходу. До цього додамо 5% або 50 грн військового збору за новою ставкою і вийде відрахування у розмірі 230 грн з кожної тисячі гривень доходу.

Середня зарплата по Україні становить 20 тис. грн. Тож із зарплати найманого працівника, який оформлений на зарплату на рівні середньої, вирахують 4,6 тис. грнподатків. На руки такий працівник отримає, відповідно, 15,4 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET писав, що підвищення ставки військового збору стосується кожного і давав перелік доходів, з яких треба сплачувати військовий збір.