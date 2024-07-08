Якщо насіння легко відділяється від гілок, тоді можна починати обривати його

Кріп – це рослина, за якою легко доглядати. Він росте і відцвітає протягом всього літа, та якщо ви плануєте зібрати насіння для посіву наступного року, варто зробити це вчасно.

Коли збирати насіння

Головною ознакою, за якою можна зрозуміти, що час збирати насіння – сухість верхівки кропу. Якщо насіння легко відділяється від гілок, тоді можна починати обривати його, пише Kavist.

Як збирати насіння кропу

Насіння рекомендується збирати після повного дозрівання, щоб воно у майбутньому проросло. Парасольки кропу пора зрізати при потемнінні насіння, яке із зеленого набуває бурого відтінку. Зрізані частини варто розкласти на свіжому повітрі під навісом чи у сухому приміщенні. Слід уникати попадання вологи та прямих променів сонця. Через кілька днів насіння набуває темного кольору і стає повністю сухим. Це ознака готовності до подальшого зберігання. Насінини варто відокремити від парасольок за допомогою сита з великими отворами.

Особливості умов зберігання

Через неправильні умови зберігання на поверхні насіння може виростати грибок. Щоб цього уникнути, слід регулярно провітрювати приміщення. Майбутні посіви рекомендується зберігати у спеціально підготовленій тарі: