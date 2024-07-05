Деякі городники стверджують, що обрізування нижнього листя необхідний захід

Здавалося б, за капустою доглядати легко і вплинути на кількість урожаю неможливо, але декілька простих маніпуляцій зможуть значно вплинути на розмір головки капусти і урожайність.

Видалення нижнього листя

Деякі городники стверджують, що обрізування нижнього листя, особливо того, що торкається землі, захищає капусту від зараження грибковими хворобами, а також від навали слимаків та інших шкідників.

Як пише «Флористікс», такий підхід не зовсім правильний. Позбушись однієї проблеми, можна отримати іншу, оскільки видалення листя суттєво знижує якість урожаю. Урожайність капусти і розмір качанів безпосередньо залежать від кількості здорового листя в розетці і від його розміру.

З нижнього, дорослішого листя капусти корисні речовини надходять у молоді листочки, що формують качан. У старому листі вміст аскорбінової кислоти вищий, ніж у білому листі качанів, і якщо ви позбудетеся його, перерветься потік надходження в головки живлення, яке покращує їхній смак і підвищує лежкість.