У серпні викопують тільки ранні сорти картоплі, які призначені для швидкого вживання

З настанням серпня на багатьох городах починається справжній «картопляний марафон». Дехто хапається за лопату не тому, що настав правильний час, а просто тому, що сусіди вже викопали. Так можна легко зіпсувати чималу частину врожаю, навіть не підозрюючи про це. Картоплю потрібно копати не тоді, коли модно, а коли дозріло – інакше вона просто не долежить навіть до зими. Коли викопувати картоплю, пише U-news.

Чому не варто викопувати картоплю зарано

Одна з найпоширеніших помилок – збір картоплі тоді, коли ґрунт ще занадто теплий. У такий момент клубні буквально парують, виділяють тепло, яке, у поєднанні з вологою землею, створює сприятливе середовище для утворення конденсату. Як наслідок, навіть зовні суха картопля швидко стає вологою, починає мокнути й гнити вже у сховищі. І тоді не допоможуть ані добре провітрюваний погріб, ані попередня підготовка до зберігання.

Коли і яку картоплю копати

У серпні викопують тільки ранні сорти картоплі, які призначені для швидкого вживання. Її не зберігають довго, тому підвищена вологість і температура вже не мають такого значення. Натомість пізні сорти, які вирощують спеціально для зберігання, варто викопувати не раніше середини вересня. Саме в цей період ґрунт охолоджується, а клубні встигають повністю дозріти.

Що зробити перед збором урожаю

Щоб картопля була придатною до довготривалого зберігання, приблизно за тиждень до збору слід скосити все бадилля. Це дає можливість клубням дозріти без контакту з надземною частиною рослини. До того ж, залишки бадилля можуть стати джерелом інфекції – зокрема фітофтори, яка цілком може перезимувати у залишках рослин і «вибухнути» наступного сезону.