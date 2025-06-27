Практика показує, що найкращий час для зрізання гички тоді, коли вона повністю всихає

Картопля – одна з найулюбленіших культур серед городників. Вирощування картоплі здається простим, але з часом навіть у досвідчених дачників виникають питання щодо правильної агротехніки. Одне з таких питань – коли і чи варто взагалі зрізати бадилля перед збиранням урожаю. Що з цим робити, пише Ua-vestnik.

Чому деякі городники зрізають бадилля одразу після цвітіння

Дехто вважає, що зелена маса після цвітіння вже не потрібна. Аргументи прості: бадилля нібито більше не бере участі у формуванні врожаю, займає місце, створює зайву тінь і ускладнює подальше викопування картоплі. Через це деякі садівники зрізають бадилля одразу після того, як рослина відцвітає.

Однак такий підхід не завжди дає бажаний результат. Раннє видалення зеленої частини може негативно позначитися на стані бульб.

Коли зрізати бадилля правильно

Після завершення цвітіння картопля продовжує нарощувати масу в бульбах, і зелена частина рослини ще певний час активно бере участь у фотосинтезі. Саме тому поспішати з обрізкою не варто.

Найкращий орієнтир – природні зміни у стані самої рослини. Якщо:

бадилля більше не росте;

листя починає в’янути;

стебла жовтіють і лягають на землю,

це означає, що картопля пройшла основну фазу розвитку, і бульби майже сформовані.

Що радять досвідчені городники

Практика показує, що найкращий час для зрізання гички тоді, коли вона повністю висихає. У такому випадку зрізання допомагає зупинити розвиток можливих хвороб і сприяє кращому визріванню шкірки на бульбах, що важливо для їх зберігання.

Після зрізання бажано зачекати ще близько 10-14 днів перед збиранням урожаю. За цей час шкірка на картоплі зміцнюється, і самі бульби стають менш вразливими до механічних пошкоджень.