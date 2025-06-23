Підживлення варто робити у вечірній час або в похмуру погоду

У червні картопля активно формує бульби, і саме в цей період правильне підживлення стає вирішальним для майбутнього врожаю. Навіть якщо навесні вносили добрива, до літа значна частина поживних речовин уже вичерпана. Потреби рослини зростають, і без своєчасного підживлення урожайність може помітно знизитися. Щоб картопля дала великі, здорові бульби, варто уважно стежити за її станом і вчасно реагувати на перші ознаки дефіциту, пише «Ми- Україна».

Як зрозуміти, що картоплі бракує живлення

Перші сигнали про брак поживних речовин видно неозброєним оком: світлі або жовтуваті листки, слабкий ріст, дрібне чи деформоване бадилля. Іноді зовні картопля виглядає добре, але варто викопати один-два кущі і стане ясно: бульби майже не формуються. Це чіткий сигнал до дії.

Які речовини потрібні картоплі в червні

Азот важливий на початку місяця для росту бадилля, але з ним потрібно бути обережним. Надлишок азоту – це багато гички, але мало бульб. Якщо рослина зелена і міцна, азот можна не додавати.

Фосфор відповідає за кореневу систему і формування бульб. У червні він особливо важливий, якщо раніше його не вносили.

Калій – ключовий елемент для нарощування якісних бульб, зниження ризику хвороб і покращення лежкості.

Мікроелементи (бор, марганець, мідь, цинк) – бор покращує формування зав’язі, мідь підвищує стійкість до грибкових захворювань.

Ефективні підживлення в червні

Органіка з мінералами: настій коров’яку чи пташиного посліду (1:10 або 1:15) + суперфосфат і сульфат калію, комплексне живлення з мікроелементами.

Деревна зола: природне джерело калію та кальцію. Її можна використовувати сухою після дощу або у вигляді настою для поливу.

Готові добрива: «Кеміра», «Картопляна формула», «Акварин» – вже збалансовані суміші для рідкого підживлення або обприскування.

Трав’яний настій: настої з кропиви, бур’янів – натуральне підживлення, яке активізує ґрунтову мікрофлору. Розводити з водою у пропорції 1:10.

Як правильно вносити підживлення

Підживлення варто робити у вечірній час або в похмуру погоду. Добрива вносять тільки після зволоження ґрунту і до, і після внесення слід полити кущі. Рідкі розчини виливають під корінь або в міжряддя, а для кращого ефекту ґрунт можна злегка замульчувати.

Позакореневе обприскування – добрий спосіб швидко дати рослині мікроелементи, особливо під час посухи чи стресу. Але важливо пам’ятати: не підживлюйте «про запас», надлишок, особливо азоту, призводить до гички й знижує якість зберігання. Також уникайте змішування добрив з кислими або незрозумілими речовинами, це зменшує їхню ефективність.