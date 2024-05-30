Оприлюднено графік літніх канікул в усіх школах Ужгорода
Майже всі ужгородські школярі підуть на канікули на початку червня
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В деяких навчальних закладах останні дзвоники лунатимуть двічі – для випускників 9 і 11 класів
Управління освіти Ужгородської міської ради сформувало графік літніх канікул в усіх школах обласного центру Закарпаття. Майже всі ужгородські школярі підуть на канікули на початку червня та відпочиватимуть до кінця серпня.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі міської ради, традиційних урочистих лінійок у школах Ужгорода не проводитимуть, а в деяких навчальних закладах останні дзвоники лунатимуть двічі – для випускників 9 і 11 класів.
ZAXID.NET публікує повний графік, коли кожна школа завершуватиме навчальний рік та скільки часу триватимуть літні канікули.
Коли літні канікули у школах Ужгорода:
- Ужгородська початкова школа №1 – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива» – 07.06.2024 і 08.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 3 – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 4 – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 5 – 07.06.2024 і 08.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей імені Василя Ґренджі-Донського – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 7 – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 8 – 31.05.2024 і 06.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 9 – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей імені Дойко Габора – 14.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей «Інтелект» – 7.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 12 – 31.05.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 13 – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 14 – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 15 – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей № 15 – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородська гімназія № 16 – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Навчально-виховний комплекс «Гармонія» – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей «Імідж» – 05.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей «Лідер» – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей імені Августина Волошина – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський ліцей ім. Тараса Шевченка – 31.05.2024 – 31.08.2024
- Ужгородська гімназія імені Другетів – 13.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородська початкова школа «Веселка» – 06.06.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородська початкова школа «Первоцвіт» – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородська початкова школа «Престиж» – 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородська початкова школа «Ялинка» – 31.05.2024 і 07.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради – 31.05.2024 – 31.08.2024
- Ужгородська спеціальна школа І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради – 06.06.2024 – 31.08.2024
- Приватний ліцей «Гірчичне зерно» – 27.06.2024 і 28.06.2024 – 31.08.2024
- Ужгородський греко-католицький приватний ліцей «Теобенд» – 15.06.2024 – 31.08.2024
- Приватний заклад освіти «МАЙ СКУЛ» – 30.05.2024 і 31.05.2024 – 31.08.2024
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