В деяких навчальних закладах останні дзвоники лунатимуть двічі – для випускників 9 і 11 класів

Управління освіти Ужгородської міської ради сформувало графік літніх канікул в усіх школах обласного центру Закарпаття. Майже всі ужгородські школярі підуть на канікули на початку червня та відпочиватимуть до кінця серпня.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі міської ради, традиційних урочистих лінійок у школах Ужгорода не проводитимуть, а в деяких навчальних закладах останні дзвоники лунатимуть двічі – для випускників 9 і 11 класів.

ZAXID.NET публікує повний графік, коли кожна школа завершуватиме навчальний рік та скільки часу триватимуть літні канікули.

Коли літні канікули у школах Ужгорода: