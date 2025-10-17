Дошкільнят не варто розважати смартфонами

В Україні 92% дітей у віці до 12 років є постійними інтернет-користувачами. Коли у батьків підростає дитина, незалежно від їхніх домашніх правил і поглядів, вона потрапляє в середовище, яке впливає на неї. Якщо дитина прийде у школу, де всі однокласники матимуть телефони, то в неї виникне запитання: а чому я не маю?

Тож коли дитині можна купити смартфон чи планшет, і як його зробити безпечним? На ці питання відповіла громадська організація #stop_sexтинг, яка зібрала рекомендації про безпечне користування гаджетами для різних вікових груп дітей. Їх оприлюднила «Освіторія».

«Фахівці відзначають, що батьки повинні максимально обмежити час із гаджетами дітям до трьох років. У цьому віці у малюка ще немає потреби у спілкуванні через інтернет, тому сміливо забирайте телефони та вимикайте телевізор у кімнаті, де перебуває дитина. Будь-які екрани – телевізора, планшета чи смартфона не повинні потрапляти у поле зору малюка», – пояснюють фахівці.

Дитячий садок (3-5 років)

Діти дошкільного віку беруть приклад зі своїх батьків. Тому якщо вони будуть постійно з гаджетами, діти будуть наслідувати таку їх поведінку.

За висновками фахівців, у кімнаті дошкільнят не повинно бути жодних гаджетів, також їм не потрібен особистий комп’ютер або телевізор.

Рекомендації щодо часу з гаджетом: до 40 хвилин на день і під наглядом батьків.

Початкова школа (6-9 років)

Діти, які йдуть у школу, вже хочуть мати власний телефон, бо більшість ровесників їх вже має. Втім, фахівці рекомендують утриматись від такого рішення. Для дитини такого віку достатньо мати кнопковий телефон або smart watch, за допомогою якого можна контролювати її місцеперебування.

Найкраще спільно з іншими батьками обговорити питання ризиків в інтернеті, безпечної поведінки дітей в онлайні та спільно домовитися, коли придбаєте телефони для дітей.

Середня школа (10-14 років)

10-14 років – це той вік, коли дитина може отримати власний смартфон. Головне: стежити за тим, якими застосунками і сайтами користується дитина. Важливо її ознайомити з правилами безпеки в мережі. Найкраще, якщо дитина буде користуватися гаджетом поруч з батьками: у вітальні або на кухні.

Старша школа (15-18 років)

З дитиною, яка навчається у старших класах, варто домовитись про час користування телефоном і соцмережами. Підлітки гостро відстоюють особисті кордони, тому заборони та жорсткі обмеження у такому віці даватимуть зворотний ефект. Краще зайняти їх гуртками, спортивними секціями чи змістовним дозвіллям.

Найважливіше для батьків вчасно пояснити дитині про онлайн-безпеку. Тоді гаджети та інтернет будуть лише можливістю пізнавати світ, навчатися, спілкуватися та розвивати таланти.