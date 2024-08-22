Раз на три-чотири роки лілія для повноцінного розвитку потребує пересадки

Коли лілії відцвітають, настає чудовий час для пересадки цибулин. Але для кожного виду квітки є свої особливості та терміни, про які детальніше пишуть «Факти».

Приваблює лілія простотою у догляді – більшість із них досить невибагливі та не потребують особливих зусиль під час вирощування. Саме через це такі квіти ідеально підійдуть для початківців. Однак важливо розуміти, навіщо та коли найкраще пересаджувати лілії.

Навіщо пересаджувати лілії

Раз на три-чотири роки лілія для повноцінного розвитку потребує пересадки. На те, що рослині необхідна така процедура вказують саме квіти, які з часом починають дрібнішати.

Крім того, пересаджують лілії для оздоровлення рослин, оскільки маніпуляція допомагає уникнути накопичення у ґрунті шкідників, характерних саме для цієї квітки.

Коли пересаджувати

Ці квіти пересаджують навесні, влітку та восени. Терміни залежать від причин і завдань, які є перед квіткарем, а також від віку та сорту лілій. Від останнього залежать терміни цвітіння, а отже – й час пересадки.

Більшість видів цих рослин пересаджують не раніше ніж через 30 – 40 днів після цвітіння. За цей період цибулина встигає відновити сили. Найчастіше цибулини лілій викопують і пересаджують у період із кінця серпня до кінця вересня.

Однак інколи лілія потребує екстреної пересадки, оскільки вона не є примхливою рослиною, то це можна зробити практично у будь-який час сезону. Головне застосовувати метод мінімізувати стрес для рослини.

Коли пересаджувати лілію в залежності від цвітіння

Головне правило для будь-якої рослини – не проводити пересадку під час цвітіння. Звичайно, якщо на це немає екстреної необхідності. Це стосується й лілій.

Азіатські лілії та гібриди, які є досить витривалими, можуть пережити і таке різке пересаджування. Інші групи після такої процедури дадуть слабше цвітіння, ніж зазвичай, або взагалі пропустять сезон.

Отже, найкраще пересаджувати лілії саме після цвітіння. Терміни залежать від сорту. Якщо це азійські та їхні похідні – LA-гібриди та АОА-гібриди лілії, то вони починають квітнути досить рано. Вже у червні рослини викидають перші запашні квіточки, а завершується цей період, як правило, у липні. Отже, ці сорти можна пересаджувати наприкінці липня та у серпні, тобто через 5-6 тижнів після опадання пелюсток.

Багатьох цікавить, коли можна пересаджувати лілії орієнтальних сортів, а також LO-гібриди, OT-гібриди тощо. Маніпуляцію проводять з кінця серпня та у вересні. Квіткарі радять не затягувати терміни осінньої посадки.

А ось кандидум, вона ж так звана видова лілія біла, взагалі краще не пересаджувати восени. Справа у тому, що рослинам цієї групи потрібно ще до осені встигнути не тільки вкоренитися, а й виростити нову прикореневу розетку листя, що зеленим іде під сніг.

Тож пересадку цього сорту лілій роблять одразу після цвітіння, яке триває до середини літа.

Як краще пересаджувати лілії

Передусім потрібно підготувати інструментарій: лопату, марганцівку чи інші протруйники. Навіть обравши вдалий час, можна все зіпсувати, якщо не дотримуватися важливих правил пересадки.

Пересаджувати лілії потрібно обережно – не тягніть рослину за стебло, щоб не пошкодити цибулини, не обірвати коріння і не розгубити діток. Важливо також оглянути очищені від землі цибулини та видалити відмерле коріння, зняти коричневі та пошкоджені лусочки з бурими плямами.

Також обирайте для квітки сприятливий ґрунт. Лілії віддають перевагу легкому, пухкому, добре дренованому ґрунту, а для їх розміщення краще обирати сонячні або ж напівзатінені ділянки. І не рекомендується саджати рослину біля троянд, оскільки ті швидко розростаються, тоді квітка не отримує необхідну кількість сонця.

Після того як усе вищевказане зроблено, викопайте ямку розміром у три висоти цибулини. Після пересадки лілій їх потрібно постійно поливати, особливо це стосується сухого періоду.