Що варто знати про підготовку до НМТ-2026

У вересні стартує новий навчальний рік. Випускники шкіл в цей час починають підготовку до національного мультитесту, який складатимуть навесні 2026 року. Щоби повторення вивченого не було надміру навантаженим, варто розподілити матеріал впродовж року, систематично повертатись до тем, розв’язувати типові задачі і тести й розумно керувати своїм часом. Як ефективно підготуватися до НМТ, розповідає 24 Канал.

Як відбудеться НМТ у 2026 році

Під час цьогорічної вступної кампанії абітурієнти могли подати результати НМТ за останні три роки. Чи буде така можливість у 2026 році, поки невідомо. Також наразі немає чітких відповідей щодо обовʼязкових предметів та інших деталей.

Тож одинадцятикласникам варто починати підготовку до тесту на тих умовах, які були актуальні цього року. Щоби в останній момент не сидіти ночами над підручниками, варто розпочати підготовку завчасно. Тоді НМТ пройде без зайвих стресів і з гарним результатом.

Системний підхід, регулярне повторення та помірне навантаження – ось запорука успіху і високих балів за тести.

Способи підготовки до мультитесту

Підготуватись до тестування можна кількома способами. Важливо оцінити їхні переваги та недоліки і обрати той, що підходить найкраще.

Самостійна підготовка

Такий варіант потребує багато часу, самодисциплінованості та уваги. Школяр має визначити свої сильні та слабкі сторони й проаналізувати, які теми даються важче, і присвятити їм більше часу. Самостійно готуватись до тестів можуть учні з ґрунтовними знаннями, відмінники та переможці олімпіад. Для тих учнів, які мають потребу в розʼясненні окремих тем або проблеми із самодисципліною, цей варіант може бути неефективним.

Підготовка з репетиторами

Фахівці з конкретного предмета добре пояснюють складні теми, знають усі нюанси підготовки, допоможуть правильно розставити пріоритети та підтягнуть слабкі сторони. Така підготовка системна та ефективна, однак вона – ще й дорога. Тим паче, що абітурієнти складають чотири предмети і оплачувати послуги доведеться чотирьох спеціалістів. Важливо підібрати такого педагога, з яким буде комфортно працювати, і підлаштуватися під його (її) графік.

Курси з підготовки

Якщо вважаєте, що підготовка буде ефективнішою у колі ровесників, добрим варіантом можуть бути групові курси з підготовки до НМТ. Змагальницький дух сприятиме кращим результатам та успіху. Однак якщо добиратися в інші райони на заняття складно, ідеальним рішенням будуть онлайн-курси. Займатися можна з будь-якого місця в Україні чи за кордоном.

Чому варто звернутися до Optima Academy

Ефективність підготовки до НМТ полягає в системності й структурованості. Важливо мати чіткий план, регулярні заняття й якісні навчальні матеріали.

Для тих, хто хоче отримати гарні результати, підійдуть онлайн-курси Optima Academy або курс «Репетитор онлайн». Програми повторюють весь необхідний для НМТ матеріал і підходять для учнів із різним рівнем підготовки.

Групові онлайн-курси

Це якісна альтернатива дорогим послугам репетиторів. На курсах Optima учні комплексно готуються, отримують пояснення тем, тренувальні тести, підтримку викладачів. Заняття доступні як онлайн, так і офлайн за зручним графіком. Під керівництвом кваліфікованих викладачів учні вивчатимуть всі необхідні предмети.

Курс «Репетитор онлайн»

Індивідуальні чи групові заняття з висококваліфікованим учителем мають гнучкий графік і доступ до навчальних матеріалів дистанційної школи «Оптіма». При оформленні двох дітей є знижки.