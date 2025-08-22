Дитячі розваги можуть бути пізнавальними та розвивальними

Батькам не варто забороняти дітям гаджети: у сучасному цифровому суспільстві без них важко обійтися. Але такі забавки можна перетворити на користь. Якщо сформувати для дитини безпечну добірку відео, вона працюватиме на розвиток і нові знання для малюка.

Щоб зʼясувати, що краще для дитини, журналісти проаналізували найпопулярніші YouTube-канали і провели опитування серед дітей дошкільного віку. Добірку із 10 дитячих YouTube-каналів для розвитку малечі навів 24 Канал.

Топ найкращих дитячих YouTube-каналів

Optima Kids

Цей канал має дуже різноманітний і збалансований контент: дитина зможе розважатися, відпочивати і дізнаватися щось нове, тому зміст не буде занадто навантажувати інформацією. Серед запропонованих форматів:

музичні казки відомих авторів, авторські терапевтичні казки – усе в приємній музичній та візуальній обробці;

аудіоказки та оповідання, які допоможуть повноцінно сформувати мовлення дитини, збагатять лексику;

весела майстерня з цікавими майстеркласами, під час яких дитина покроково вчиться чогось нового (наприклад, оригамі);

заліпака. Діти вчаться робити саморобки з різних матеріалів. Креативні зйомки та анімація привертають максимум уваги;

вірші, зокрема англійською. Їх легко вивчити завдяки мнемонічним технікам та яскравому відеоряду.

Годівничка для птахів: дивіться відео

Завдяки різносторонньому підходу дитина повноцінно розвиватиметься і формуватиме нові навички з цікавістю та бажанням. Малеча буде весело проводити час і дізнаватися те, що їй буде корисним у майбутньому.

«Книга-мандрівка. Україна»

Тут пропонують пізнавальні та яскраві відео, які розширять знання дитини про рідний край. Це подорож визначними місцями і водночас – у часі та культурному просторі. Мультики про Україну – колоритні та захопливі.

Мультик про Харків: дивіться відео

«Ладоньки-Ладоньки»

Канал має багато відео, які допоможуть вивчити і адаптуватися до довкілля. Автори просто пояснюють явища та події, тому дитина з цікавістю вивчатиме, як влаштований світ.

Тварини Австралії для дітей: дивіться відео

Ukranimaua

Це збірка української анімації за останні 60 років. На цьому каналі є мультики, які любили ще наші батьки, і водночас нові сучасні мультфільми. Стрічки знайомлять з культурою, творчо підходять до створення контенту. Наприклад, на каналі є відео з дивовижними персонажами Марії Примаченко.

Dyvosvit: дивіться відео

PaniKalyna

Цей канал про онлайн няню – пані Калину. Вона зрозуміло пояснює прості і складні теми. Під час перегляду діти отримуватимуть задоволення і непомітно вивчатимуть щось нове. Нові навички опановують в ігровій формі та спокійній атмосфері.

Малюємо з пані Калиною: дивіться відео

Veredulka TV

Канал для розваг і розвитку, на якому діти з улюбленими героями вивчають кольори, літери, фігури. Значної уваги тут приділяють здоровʼю: наприклад, мультики з вправами для очей.

Вправи для покращення зору: дивіться відео

«Казкарик»

На цьому каналі пропонують мультики-казки, які зацікавлять дитину. Різноманітні ролики підійдуть допитливим малюкам, кожен знайде щось цікаве для себе.

Тракторець-молодець та бик-забіяка: дивіться відео

«Малятко ТВ»

Тут є дитячі пісні про все на світі. Контент каналу допоможе прищепити дитині любов до здорового способу життя. «Малятко ТВ» допоможе виховати активну, веселу та допитливу дитину. Тут працюють автори відомого хіта «Черепаха-аха-аха», який точно знають навіть дорослі.

«Черепаха-аха-аха»: дивіться відео

«Дитинство TV»

Цей канал цікавий для наймолодших глядачів віком від 2 до 8 років. За допомогою відео можна вивчити абетку, дізнатися про свята та вивчити вірші.

Казка про жадібного пса: дивіться відео

«HeyKids – дитячі пісні»

Канал для дітей, де створюють пісні на різні теми. Це корисно для розвитку музикального слуху, вивчення нових слів та збільшення словникового запасу.

Пісня про пляж: дивіться відео