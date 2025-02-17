Реєстрація на тести розпочнеться у травні

Міністерство освіти і науки України встановило дати проведення іспитів для вступу до магістратури. Тестування відбудеться у дві сесії. Реєстрація на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) 2025 року починається вже у травні, пише Еduсаtіоn.ua.

Реєстрацію на тестування для вступу в магістратуру проводять приймальні комісії закладів вищої освіти. Вона починається:

2-23 травня – основний період реєстрації;

16-17 червня – додатковий період реєстрації.

Запрошення на іспити ЄВІ, ЄФВВ надійдуть:

до 12 червня – учасникам основної сесії;

до 26 липня – учасникам додаткової сесії.

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році:

21 червня – 12 липня – основний період;

29 липня – 18 серпня – додатковий період.

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Результати іспитів у магістратуру 2025 стануть відомі:

до 18 липня – для учасників основної сесії;

до 22 серпня – для учасників додаткової сесії.

Нагадаємо, ЄВІ складають усі вступники в магістратуру 2025 незалежно від спеціальності, а ось ЄФВВ до магістратури залежить від обраної спеціальності. Які документи потрібно подати для вступу в магістратуру ZAXID.NET писав тут.