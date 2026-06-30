З часом навіть якісні моделі зношуються і стають менш гігієнічними

Сидіння унітаза належить до тих речей, якими користуються щодня, але рідко замислюються про їх заміну. З часом навіть якісні моделі зношуються і стають менш гігієнічними. Martha Stewart розповідає, коли потрібно міняти сидіння унітаза.

Скільки років служить сидіння?

Термін експлуатації залежить від матеріалу. Зазвичай матеріали служать довше, якщо вони менш схильні до пошкодження водою, легше чистяться.

Пластикові сидіння для унітазів – від 5 до 7 років. Такі моделі легкі у догляді та стійкіші до вологи. Але з часом пластик може втрачати міцність, жовтіти, вкриватися подряпинами або тріщинами. Сидіння з дюропласту або карбамідоформальдегідної смоли – від 7 до 10 років. Такі моделі вважаються найміцнішими. Вони краще протистоять подряпинам та механічним пошкодженням.

Ознаки, що сидіння час замінити

Про необхідність заміни можуть свідчити кілька характерних ознак: