Для ярого часнику найкращий період для посадки – весна

Часник – одна з найбільш популярних культур на українських городах. Правильна посадка є ключем до високого врожаю, тому важливо знати, коли і як садити часник. Для ярого часнику найкращий період для посадки – весна, особливо квітень, коли ґрунт прогрівається до 5-7°C. Які сорти обрати і коли краще садити часник, пише «24 Канал».

Який сорт підійде для квітневої посадки

Для того, щоб отримати високий врожай, потрібно обрати відповідний сорт. Зокрема, добре себе зарекомендували:

«Сочинський 56»;

«Гулівер»;

«Дюшес»;

«Алейський»;

«Рокамболь».

Кожен із цих сортів має свої особливості. Наприклад, Гулівер – це великоплідний сорт, що дає великі головки до 100 грамів, а Дюшес стійкий до посухи.

Коли садити часник

Не менш важливим фактором є вибір оптимального часу для посадки. Якщо для вас важлива максимальна врожайність, варто орієнтуватися на місячний календар. За його рекомендаціями найкращими днями для посадки часнику в квітні будуть: 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24 та 28 числа. Висаджувати часник у ці дні допоможе забезпечити йому належний ріст і розвиток.

Також варто зазначити, що ярий часник вимагає своєчасного висаджування. Усі посадки мають бути завершені до кінця квітня, інакше рослини не встигнуть добре розвинутися і дадуть менший урожай. Такий часник має менші головки, але добре зберігається і адаптується до різних умов.