Використовувати можна як картонні, так і пластикові лотки для яєць

Вирощування цибулі на перо в лотку від яєць – це простий та ефективний спосіб отримати свіжу зелень прямо вдома швидко, який підійде усім. Як правильно це зробити, ділиться автор відео на сторінці «Корисні корисності».

Для вирощування цибулі на перо в лотку від яєць, перш за все, підготуйте сам лоток. Використовувати можна як картонні, так і пластикові лотки для яєць, оскільки вони мають окремі чарунки, що зручно для посадки цибулі. У кожну заглибину помістіть цибулини або сіянець так, щоб їх верхівки були зверху, а корінці – у ґрунті. Верхівку цибулі надріжте.

Засипте цибулю легким шаром ґрунту (приблизно 2-3 см). Ґрунт має бути добре зволожений, але не мокрий, щоб не застоювалася волога, це може призвести до гниття цибулин. Ретельно поливайте рослини, зберігаючи помірний рівень вологи в ґрунті.

Лоток необхідно поставити в сонячне місце, щоб цибуля отримувала достатньо світла. Ідеальним місцем буде підвіконня або балкон, проте якщо немає такої можливості, можна використовувати додаткові лампи, щоб забезпечити цибулі необхідне освітлення.

Під час росту цибулю слід регулярно поливати, не допускаючи пересихання ґрунту, але і не заливаючи його водою. Ви можете зрізати зелене перо для використання, залишаючи корінці, це дозволить вам продовжити зростання нових пагонів.