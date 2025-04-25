Для того щоб кукурудза розвивалась активно і не потерпала від погодних сюрпризів, важливо обирати вдалий період для висадження

Кукурудза давно стала улюбленою культурою багатьох городників, її цінують не лише як кормову рослину, а й за соковиті качани, що смакують особливо добре влітку. Хоч рослина вважається доволі витривалою, правильна підготовка до посіву відіграє ключову роль у формуванні майбутнього врожаю. Коли садити кукурудзу у травні, пише Тelegraf.

Для того щоб кукурудза розвивалась активно і не потерпала від погодних сюрпризів, важливо обирати вдалий період для висадження. У травні 2025 року, згідно з посівним календарем, найсприятливіші дні для посіву кукурудзи – 8, 9, 10, 29 та 30 травня. У ці дати зазвичай встановлюється стабільне тепло, а ґрунт достатньо прогрівається, що є необхідною умовою для проростання насіння.

Температура землі на момент посадки повинна бути не нижчою за 10-12°C. Саме за таких умов кукурудза швидко адаптується та починає активно рости. Варто пам’ятати: перед посівом ділянку необхідно ретельно розпушити, адже це поліпшить аерацію ґрунту й полегшить укорінення.

Також не слід нехтувати добривами. Поживний ґрунт забезпечить молодим паросткам хороший старт. Насіння заглиблюють на 10-15 см, залишаючи міжряддя шириною понад 60 см, це дасть рослинам достатньо простору для росту й забезпечить зручність догляду.