Щоб огірки давали стабільний і рясний урожай, важливо грамотно підбирати добрива відповідно до стадії розвитку рослини – від перших листочків до періоду активного плодоношення. Підживлення сприяє не лише зростанню, але й зміцненню імунітету рослин, покращує їхню стійкість до хвороб і несприятливих умов. Чим і коли підживити огірки, пише УНІАН.

Початкова фаза – поява перших листочків

На самому старті розвитку огіркам особливо потрібен азот. Він відповідає за нарощування зеленої маси та формування міцного коріння. У цей період ефективно використовувати розчин сечовини або аміачної селітри. Таке підживлення допомагає закласти фундамент для подальшого активного росту.

Після сходів

Коли огірки вже зійшли, настає час комплексного живлення. Рослинам необхідні три основні елементи – азот, фосфор і калій. Оптимальним варіантом стане використання нітроамофоски або інших комплексних мінеральних добрив. Вони підтримують збалансований розвиток і стимулюють укріплення молодих пагонів.

Період активного росту

На етапі активного росту огірки особливо потребують калію й азоту. Щоб забезпечити рослинам все необхідне, можна використати настій курячого посліду або гноївку, розведену з водою у пропорції 1:10. Для кращого ефекту до розчину додають деревний попіл – один літр на п’ять літрів готового настою. Таку підживу вносять після поливу, з розрахунку 10 літрів на один квадратний метр. Це насичує ґрунт поживними речовинами та підтримує бурхливе зростання рослин.

Період плодоношення

Коли огірки починають плодоносити, їхні потреби змінюються. У цей час важливо підвищити вміст калію і фосфору, адже ці елементи відповідають за формування, смак і якість плодів. Для підживлення часто використовують суперфосфат або деревний попіл. Останній є натуральним джерелом калію та додатково покращує структуру ґрунту. Городники радять раз на тиждень розсипати попіл у пристовбурному колі, щоб підтримати рослини в період інтенсивного плодоношення.