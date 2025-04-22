Причиною неприємного присмаку часто є стресові умови для рослини

Багато городників стикаються з проблемою – огірки, які здаються ідеальними на вигляд, мають гіркий смак. Це може зіпсувати враження від усього врожаю. Проте досвід показує: уникнути гіркоти цілком реально, якщо правильно підготувати лунку ще перед посадкою. Як це зробити, пишуть «Новини планети».

Причиною неприємного присмаку часто є стресові умови для рослини – нестача вологи, різкі температурні коливання або дефіцит поживних речовин. Найчастіше гіркоту спричиняє нестача калію, магнію, а також вплив високої кислотності ґрунту.

Щоб покращити умови для росту, аграрії радять додавати до кожної лунки деревний попіл. Він містить калій та інші мікроелементи, які необхідні для розвитку плодів, і водночас знижує кислотність ґрунту. Це створює сприятливе середовище для формування м’яких, соковитих і приємних на смак огірків.

Ще один дієвий компонент – добре перепрілий перегній. Його внесення допомагає покращити структуру ґрунту, забезпечує рівномірну вологість і сприяє активному росту кореневої системи. Чим менше стресу відчуває рослина – тим менша ймовірність накопичення кукурбітацину, речовини, що робить огірки гіркими.

Крім цього, багато городників використовують цибулинне лушпиння як природний антисептик. Воно захищає молоді корінці від грибкових хвороб і ґрунтових шкідників, що також сприяє здоровому росту культури.

Деякі додають у лунку трохи товченої яєчної шкаралупи як джерело кальцію, що зміцнює тканини рослини. А ще можна внести трохи перегною з компосту з додаванням бананової шкірки, яка містить магній і фосфор.