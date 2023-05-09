Кукурудза вологолюбна: за добу вона може поглинути 2-4 л води

Усі давні цивілізації, які жили на території Америки (ольмеки, майя та ацтеки), зобов'язані своєю появою саме кукурудзі, оскільки з обробітку цієї культури почалося високопродуктивне рільництво, без якого поява розвиненого суспільства була б неможлива. В Європі кукурудза з'явилася в XV столітті, а нині її вирощують по всьому світу. Розповідаємо, як та коли сіяти кукурудзу.

Коли садити кукурудзу в ґрунт

У відкритий ґрунт кукурудзу висаджують, коли їй уже не зможуть зашкодити заморозки – у травні-червні. Зниження температури повітря до +3°С може уповільнити зростання сіянців аж до повної зупинки. Якщо температура опуститься ще нижче, розсада загине.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у травні – 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, суто для кукурудзи – 30, 31; сприятливі дні для висадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, для кукурудзи – 1, 27, 28.

Ґрунт для кукурудзи

Кукурудза – рослина теплолюбна, тому ділянка для неї має бути сонячною і захищеною від вітру. Найкращим ґрунтом для кукурудзи вважається добре дренований родючий і повітропроникний чорнозем, у якому до кукурудзи росли капуста, картопля, буряк, кабачки, помідори, огірки і патисони.

Готувати ділянку під кукурудзу потрібно з осені: необхідно прибрати бур'яни і внести під глибоке перекопування перепрілий гній. Навесні, якщо ґрунт на ділянці важкий, його розпушують, додаючи різану солому або тирсу, після чого поверхню вирівнюють.

Як підготувати посадковий матеріал

Необхідно уважно оглянути насіння і позбутися від пошкоджених або підозрілих екземплярів. Більш того, слід обробити їх перед посадкою «Фітоспоріном». Непогано було б попередньо проростити насіння, помістивши їх на серветку в приміщенні від +23°С і вище. Через 2-3 дні перебування в подібних умовах можна сміливо висаджувати кукурудзу.

Як сіяти кукурудзу

Схема посадки кукурудзи досить проста, оскільки рослина вирощують широкорядним методом в кілька рядків (3-4). Поодинці забороняється висаджувати культуру, оскільки виникнуть проблеми з запиленням і з'явиться велика кількість порожніх качанів. Між рослинами повинна бути не менше 25 см, а між рядками – мінімум 50 см. Якщо занадто ущільнювати посіви, знизиться врожайність, оскільки рослинам доведеться боротися за отримання мікроелементів і корисних речовин.

Зробивши рядки, в кожну лунку можна вилити близько 1 чашки води і почекати поки вбереться. Поміщати потрібно по 3-4 зерна, адже в разі їх проростання позбутися слабких сходів просто. Поглиблювати посадковий матеріал потрібно на 4-5 см. Після присипання слід трохи спресувати поверхню руками і ще зволожити.

Початковий догляд

Садівники-початківці вважають кукурудзу невибагливою культурою й обмежуються її прополюванням і нечастими поливаннями, проте недостатній догляд може призвести до поганого врожаю та виснаження ґрунту на ділянці. Вирощування кукурудзи вимагає регулярного догляду за саджанцями, поки вони ще не зміцніли – їх поливають, прополюють і обов'язково підгортають. Додатково необхідно кілька разів розпушити ґрунт між рослинами, вносити підживлення і захищати кукурудзу від шкідників і хвороб.

Кукурудза вологолюбна: за добу вона може поглинути 2-4 л води, однак перезволоження їй дається важко. Тому вологість ґрунту на ділянці підтримують на рівні 70-80 %, тобто на кожну рослину витрачають по 1-2 л води. Якщо умов для регулярного поливу немає, вам доведеться часто розпушувати ґрунт навколо рослин, щоб якомога довше зберегти в ньому вологу. Спершу полив сіянців має бути помірним, але з моменту появи на рослинах 7 листків витрату води і частоту поливань поступово збільшують аж до стадії масової появи волотей. Коли ж нитки на качанах почнуть темніти, полив поступово скорочують до помірного.

За матеріалами «Флорист-Х», Agromarket