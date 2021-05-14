Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon приступила до реалізації нової черги будівництва житлового кварталу комфорт-класу ЖК Avalon Holiday. Локація чистого повітря, здорового способу життя та гарного настрою для усієї сім'ї – так позиціонується житловий комплекс Avalon Holiday.

Перший будинок вже зданий в експлуатацію, проводяться роботи по благоустрою двору та планується допуск власників до початку ремонтних робіт.

Кожна нова черга кварталу — це унікальне наповнення в інфраструктурі і ландшафті кварталу, сучасні архітектурні рішення, які з'єднуються в єдиний ансамбль комплексного проєкту.

Особливості планування та площі квартир

У новій черзі ЖК Avalon Holiday, кожен клієнт знайде квартиру під свої вподобання та потреби, адже їхня площа становить від 40,18 до 93,78 кв.м. Планування всіх квартир передбачає об'єднану кухню-студію та одну або дві спальні.

Відпочинкові зони та ландшафтний дизайн

Щоб створити ЖК Avalon Holiday як сучасний та мегакомфортний простір, у комплексі передбачили планування всієї території. Для автомобілів залишили спеціально облаштовані місця, а на території будуть облаштовані доріжки для прогулянок, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики.

Усі елементи будуть об'єднані стильним ландшафтним дизайном усієї території комплексу, який завдяки проєктуванню, освітленню території, оригінальному поєднанню матеріалів та озелененню створює особливу атмосферу свята.

Локація чистого повітря забезпечуватиме гармонію активного життя та відпочинку, що так необхідні активним та успішним жителям сучасного мегаполіса.

Для консультацій телефонуйте у Центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресами центрів продажу на просп. Чорновола, 18 та просп. Червоної Калини, 60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За шість років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time та Avalon 37.