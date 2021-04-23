17 квітня, за підтримки Avalon висадили італійські тополі на Сихові неподалік ЖК Avalon Up вздовж трамвайної колії. Кожне дерево, яке висаджено у цей день, «Greening the Planet» буде позначене на карті України.

«Ми раді стати частиною цього екопроєкту та цінуємо можливість бути причетними до висаджень дерев спільно з «Greening the Planet». До висадки дерев ми залучили мешканців Сихова, які мали змогу отримати не тільки іменні деревця, а й позитивні емоції та пам'ять про цей день на довгі роки», – поділилась враженнями маркетолог компанії Avalon Марта Следзь.

Додамо, що місією ініціативи «Greening the Planet» на наступні 3 роки є висадка 100 млн дерев по всій планеті. А також зміна екосвідомості людей для шанобливого ставлення до природи та поширення цієї теми серед усіх верств населення. Цього року проєкт набув нових масштабів, у проєкті, окрім України, взяли участь сотні тисяч осіб з різних куточків світу.

Навпроти місця висадження будується житловий комплекс бізнес-класу Avalon UP. Головна концепція у створенні цього житлового комплексу – це провокативне поєднання логічного та емоційного, стриманого й вибухового, революційного та затишного. Avalon Up – це статусність – найвищий будинок Львова, з якого видно навіть Високий Замок. Біля комплексу збудують торговий центр з супермаркетом і розвагами, це дозволить знайти все, що потрібно в пішій доступності. А поруч розташований великий парк для спортивних прогулянок і розваг з дітками.

У житловому комплексі працює управлінська компанія Avalon Facility Service, яка забезпечує повний цикл сервісу необхідного для комфорту резидентів, а також для оптимальної експлуатації будівлі. Компанія забезпечує охорону нерухомості та всієї прибудинкової території, а клієнт може скористатися послугами консьєрж-сервісу.