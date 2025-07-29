Щоб повністю розкрити його потенціал, варто спробувати поєднати його з іншими вдало підібраними кольорами

Колір туапе – це нейтральний колір, що може варіюватися від світлого до темного, поєднуючи тепло коричневого з прохолодою сірого. Він створює вишуканий та позачасовий відтінок в інтер’єрі. Щоб повністю розкрити його потенціал, варто спробувати поєднати його з іншими вдало підібраними кольорами. Homes and Gardens розповідає, які 5 відтінків створять найкращу комбінацію з цим кольором.

Коричневі тони

Хоча сіро-коричневий колір є заспокійливим фоном для сміливіших відтінків, він так само добре поєднується з нейтральними кольорами. Щоб додати глибини сіро-коричневим стінам, розгляньте можливість оздоблення коричневим кольором, який додасть тепла та створить монохромну колірну гаму.

Хоча шоколадно-коричневий колір додасть більше контрасту до кімнати кольору туапе, світліші коричневі тони, як-от тумбочка в цій спальні, також добре підійдуть, якщо ви віддаєте перевагу світлішій колірній гамі.

Зелений

Якщо ви хочете додати яскравий колір до своєї нейтральної схеми, подумайте про декор із зеленими кольорами. Земляні зелені кольори, зокрема, чудово підійдуть для того, щоб зробити сіро-коричневу кімнату більш затишною та запобігти надмірній прохолоді в просторі.

Кремовий або білий

Щоб додати легкості кімнаті кольору таупе, розгляньте можливість декорування кремовим або білим кольором. Таким чином ви підкреслите всю палітру інтер’єру та зробите кімнату багатошаровою. Також кремовий колір врівноважить затишне тепло сіро-коричневого кольору та додасть саме ту нотку вишуканості.

Темно-синій

Щоб додати глибини, дизайнери рекомендують використовувати синій або блакитний колір. Хоча багато відтінків блакитного добре поєднуються з кольором таупе, темно-сині кольори додають насиченості та контрасту.

Лаванда

Поєднання кольорів таупе та лаванди, створить незвичайний, але приємний ефект. Сіро-коричневий колір приземлятиме простір, тоді як лавандовий додаватиме нотку м’якості та вишуканості.