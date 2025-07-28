Хоча вдало розмішене дзеркало може додавати простору, але в деяких приміщеннях його краще не додавати

Дизайнерські поради з тіктоку часто набирають мільйони переглядів, але не всі з них варто втілювати вдома. The Spruce розповідає, які поради можуть лише зіпсувати ваш інтер’єр.

Ігнорування теорії кольору

Дуже круто те, що люди повертають колір у свої домівки, але дизайнер Стівен Граффам побоюється, що користувачі тіктоку заходять надто далеко. Веселі, яскраві кольори можуть виглядати мило на вашому телефоні, але неоново-зелені стіни з фіолетовими меблями будуть абсолютно конфліктувати в реальному житті. Краще зберігати баланс та гармонію в кольорах.

Кімнати з темними стінами

Можливо, ваш погляд приваблюють ці насичені, темні кольори, тому що вони здаються такими незвичайними. Але насправді темні стіни зроблять кімнату незбалансованою та ускладнять виконання повсякденних завдань.

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Додавання дзеркала до будь-якої кімнати

Хоча вдало розмішене дзеркало може додавати простору, але в деяких приміщеннях його краще не додавати, оскільки воно може значно погіршити вигляд кімнати. Це особливо актуально, коли дзеркало намагаються поставити у тісному, маленькому просторі.

Фарбування всього, що можна

Хоча зараз дуже актуальна мода на насичені кольори, архітектор Кліфф Тан побоюється, що люди заходять в цьому питання надто далеко. Найбільш кричущим, за його словами, є те, коли люди фарбують дерев'яні підлоги, кам'яні каміни чи антикварні меблі.

«Хоча немає нічого поганого в тому, щоб віддавати перевагу білому кольору замість цегли, часто фарба створює дуже пластикове відчуття, яке може добре виглядати лише через крихітний екран телефона», – каже Тан.

Тан прогнозує, що ці речі погано старітимуть і виглядатимуть як фальшивий знімальний майданчик. Замість того, щоб гнатися за цими тенденціями та робити помилки, які неможливо виправити, Тан Кліфф сподівається, що люди почнуть сприймати природні кольори та оригінальні елементи фурнітури.