Колишні правоохоронці вкрали зі сховища Держспецзв’язку зброю та ювелірні вироби

Минулого року група колишніх працівників правоохоронних органів вкрала з київського відділення Держспецзв'язку цінностей на майже 70 млн грн. Тепер їм загрожує до 12 років в’язниці, повідомили в понеділок, 22 травня, Державне бюро розслідувань та Київська міська прокуратура.

За інформацією правоохоронців, у березні 2022 року будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, чим скористалась група осіб з-поміж колишніх працівників правоохоронних органів. ДБР вказує, що до групи входили четверо учасників, тоді як прокуратура повідомила про п’ятьох. Вони проникли до сховища поштових відправлень, в якому зберігались дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю майже 70 млн грн, передані фельд’єгерській службі.

Правоохоронці провели 15 обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили у фігурантів частину викрадених ювелірних виробів вагою 8 кг (ДБР вказує 10 кг) вартістю 10 млн грн. Серед викраденого були сережки, персні, ланцюжки, кільця, підвіски тощо. Також вилучили декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, осколково-фугасні снаряди до важкої техніки та інше.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох людей за обвинуваченням крадіжці в особливо великих розмірах, вчиненій в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.