Миколу Федоряна звинувачують у допомозі російським силовикам, його затримали при спробі виїхати з материкової України

Підозрюваний у державній зраді колишній заступник начальника ГУ МВС України в АР Крим Микола Федорян, якому Голосіївський районний суд Києва вирішив продовжити арешт до 23 липня, заявив, що не вважає себе винним і позитивно ставиться до свого обміну на українських заручників Кремля.

«Я знаю, що моя совість чиста. Я нікого не зраджував», – сказав Федорян у коментарі проекту «Крим.Реалії».

Також він зазначив, що хотів би взяти участь в обміні на українських утримуваних осіб у Росії в разі, якщо буде така можливість.

«Звичайно, позитивно [ставлюся до можливості обміну], у мене сім'я там. Мені прикро, я не потрапив на похорон матері. Я приїхав [на материкову Україну] виключно через батьків, тому що у мами відмовили ноги – у неї третій інсульт був. Я все, що міг, зробив, мене затримали на зворотному шляху. У лютому вона померла, її поховали, мене там не було. Залишився один батько, якому 89 років [на материковій Україні]. Так, я буду проситися на обмін», – сказав Микола Федорян.

У вівторок, 25 травня Голосіївський районний суд у Києві вирішив продовжити арешт підозрюваному в державній зраді колишньому заступнику начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколі Федоряну до 23 липня. Також суд призначив Федоряну заставу в розмірі понад 21,33 млн грн.

Миколу Федоряна затримали у листопаді 2020 року на адмінмежі з окупованим Кримом при спробі виїхати з України. Його, зокрема, підозрюють у «допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян у кримських «справах Хізб ут -Тахрір».

За інформацією української прокуратури, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

До окупації Федорян працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим – начальником міліції громадської безпеки, а пізніше перейшов на роботу в «Чорноморнафтогаз», залишившись там працювати після подій 2014 року. Сам Федорян заявив у суді, що вину свою не визнає і що «Україну не зраджував».