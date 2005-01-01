Колишній очільник міліції Закарпаття та Вінниччини зібрався на ЧС в Росію

Пенсіонер МВС заявив, що йому байдуже до думки тих, хто засуджує поїздки до країни-агресора

Депутат Закарпатської обларади, екс-голова міліції Закарпатської і Вінницької областей Віктор Русин заявив, що поїде до Росії дивитися Чемпіонат світу з футболу. Пенсіонер МВС України вирішив не відмовлятися від синового подарунка – квитків на матчі в РФ – і відвідати ці спортивні заходи. Як повідомив «Цензор.НЕТ», про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Русин зазначив, що в його житті було кілька мрій, зокрема одна з них потрапити на ЧС з футболу.

«І ось нарешті моя мрія здійсниться завдяки зусиллям мого сина, який зміг купити через ФІФА квитки на два матчі», – написав він.

При цьому Русин сказав, що йому байдуже, що про нього подумають інші.

«Наша влада попереджає не їхати на ЧС, бо посадять, і наші українські консули не допоможуть, активісти будуть називати «сепар» і таке інше. Всім дружно можу сказати, мені на..ти (дієслово, на позначення акту дефекації, - ред.), хто що думає і радить, моя мрія збудеться в моєму житті», – написав екс-міліціонер.

Зазначається, що за кілька годин після публікації Русин видалив як сам допис, так і практично всю інформацію зі своєї сторінки в Facebook.

Як писав ZAXID.NET, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.