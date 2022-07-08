67-річний Сіндзо Абе помер у лікарні не прийшовши до тями

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як його розстріляли на політичному заході. Про це повідомив японський телеканал NHK.

Попри зупинку роботи серця та легень увесь цей час медики намагались реанімувати Абе і проводили йому переливання крові. Проте в Ліберально-демократичній партії Японії, яку представляв 67-річний Сіндзо Абе, повідомили, що врятувати політика не вдалось і він помер, не приходячи до тями.

В Сіндзо Абе, під час його промови на мітингу в місті Нара, двічі вистрілив в спину з дробовика 40-річний японець Тецуя Ямагамі. Мотиви нападника поки не уточняються. Медики майже одразу констатували «зупинку серцево-легеневої системи» екс-прем'єра, що по суті означає клінічну смерть.

Сіндзо Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.