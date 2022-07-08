У момент замаху Абе виголошував передвиборну промову

У п'ятницю, 8 липня, під час передвиборчого виступу колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у політика двічі вистрілив з дробовика 40-річний японець Тецуя Ямагамі. Нападника затримали, а стан Сіндзо Абе оцінюють, як критичний. Про це повідомляє агенція Reuters.

Замах стався під час виступу 67-річного Сіндзо Абе біля залізничного вокзалу в західному місті Нара. У момент замаху Абе виголошував передвиборну промову на підтримку кандидата від його партії на виборах до верхньої палати парламенту Японії, що відбудуться 10 липня.

Судячи з відео інциденту, яке оприлюднило видання The Guardian, під час виступу Абе двічі вистрілили в спину, після чого Абе упав, стікаючи кров'ю. Він був непритомний, і як повідомляється, «було схоже на те, що в нього зупинилося серце».

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Пізніше в пожежній частині, яка надавала політику допомогу, повідомили про зупинку серця і легенів у екс-прем'єра. Згодом на медичному гелікоптері його доставили до лікарні. Наразі його стан оцінюють як критичний.

«Абе привезли до лікарні, але, за останньою інформацією, у нього "зупинка серцево-легеневої системи". Це може означати, що він мертвий, але це поки що не підтверджено», – заявив кореспондент ВВС у Токіо Руперт Вінгфілд-Хейз, додавши, що терміном «зупинка серцево-легеневої системи» японці позначають клінічну смерть.

Нападник затриманий, його особа встановлена – це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав екс-прем'єр. Японський телеканал NHK повідомив, що підозрюваний служив у Морських силах самооборони протягом трьох років у 2000-х роках. Мотиви нападника поки не уточняються.

Сіндзо Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.