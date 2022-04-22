Уряд Японії повернув у щорічний дипломатичний довідник «Синя книга дипломатії» формулювання «незаконно окуповані» щодо Курильських островів (Північні території в Японії). Про це з посиланням на Kyodo News пише «Укрінформ».

«Північні території – це острови, над якими Японія має суверенітет, і вони є невід'ємною частиною території Японії, але тепер вони незаконно окуповані Росією», – йдеться у дипломатичному довіднику.

Зазначається, що таке формулювання з’явилося в японській «Синій книзі дипломатії» вперше з 2003 року.

Також вказується, що нинішні обставини залишають перспективи результату територіальних переговорів з державою-терористом невизначеними.

У довіднику вторгнення Росії в Україну називається «кричущою несправедливістю, яка підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії».

У відповідь речник президента РФ Дмітрій Пєсков назвав Японію «недружньою країною», пише російський «Интерфакс». За словами речник Кремля, «за таких умов говорити про продовження переговорів по мирному договору дуже важко».

«Усі чотири острови є невід'ємною територією РФ», – заявив Пєсков.

Токіо заявляє, що Радянський Союз незаконно захопив Північні території, до яких входять острови, включаючи Еторофу, Шикотан і Кунаширі, незабаром після капітуляції Японії в Другій світовій війні в серпні 1945 року. Натомість Москва стверджує, що це було зроблено «законно»