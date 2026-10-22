Володимир Сеньковський з 2021 року судився про відновлення сільради та поновлення його на посаді

Львівський окружний адміністративний суд 20 жовтня повністю відмовив у позові колишньому сільському голові Малехова Володимиру Сеньковському, який вимагав відновити сільраду та поновити його на посаді голови. Про завершення розгляду справи в суді повідомили в юридичному департаменті ЛМР.

За інформацією юристів ЛМР, позивач просив скасувати рішення Львівської міської ради від 8 липня 2021 року № 1084 про затвердження передавального акта та державну реєстрацію припинення Малехівської сільської ради.

«Ця справа тривала ще з 2021 року, коли провадження відкрив Господарський суд Львівської області. Вона пройшла три інстанції, а Верховний Суд зазначив, що спір слід розглядати в порядку адміністративного судочинства, і скерував її до Львівського окружного адміністративного суду. Саме він і поставив крапку в першій інстанції», – йдеться в повідомленні юридичного департаменту.

Суд став на бік міста та підтвердив, що:

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повноваження Малехівської сільської ради та її голови припинилися 24 листопада 2020 року;

рішення Львівської міської ради, передавальний акт і реєстраційні дії є законними;

Львівська міська рада є правонаступником майна, прав та обов'язків Малехівської сільської ради;

запис у Єдиному державному реєстрі та вимога про поновлення на виборній посаді не є підставами для відновлення повноважень колишньої ради;

правових підстав для повернення майна позивачу немає.

Це рішення ще може бути оскаржене в апеляції.

Нагадаємо, раніше у 2022 році Володимир Сеньковський заявляв, що вважає себе чинним головою села і закликав колишніх сільських депутатів повертатися до роботи.