Раніше Володимир Сеньковський позивався про скасування виборів у Львові, однак суд залишив його позов без розгляду

Колишній сільський голова Малехова, що біля Львова, Володимир Сеньковський вважає себе чинним головою села і закликає колишніх сільських депутатів повертатися до роботи. Підставою для цього вважає рішення Верховного Суду, яким скасовано розпорядження уряду про приєднання Малехова до Львівської громади.

Звернення Володимира Сеньковського з приводу рішення Верховного Суду щодо Малехова було оприлюднене у Facebook кілька днів тому. Що цікаво, звернення від імені колишнього сільського голови поширила його дружина Володимира Сеньковська.

У тексті звернення Володимир Сеньковський трактує рішення Верховного Суду на свій лад. Він вважає, що потрібно повернути все назад – як було до моменту приєднання Малехова до Львівської громади у 2020 році, коли він був сільським головою.

«Ви знаєте, я ось так аналізую дану ситуацію і бачу, що Малехівська громада унікальна на території нашої держави. У неї тепер два керівники, єдине, що Сеньковський Володимир Володимирович законний, а Садовий Андрій Іванович (в частині Малехівської громади) – не зовсім. Така ж сама ситуації з депутатами», – йдеться у зверненні колишнього голови Малехова.

При цьому він закликає колишніх депутатів Малехівської сільської ради «продовжувати здійснювати свої повноваження у відповідності до вимог чинного законодавства, як це було до 24.11.2020 року та представляти інтереси громади на своїх виборчих округах».

Працівників Малехівської сільської ради, які були звільнені в процесі реорганізації, закликає «до відновлення Малехівської сільської ради як юридичної особи».

Володимир Сеньковський підтвердив ZAXID.NET, що звернення у соцмережах поширене від його імені, і він справді вважає себе чинним сільським головою Малехова, також чинними сільських депутатів, які з ним працювали.

«Розуміємо, що війна, ніяких виборів не може бути і їх не потрібно. Треба повернути усе, як було до моменту приєднання. Малехівська громада має функціонувати», – переконаний Володимир Сеньковський.

З його слів, для початку він ініціює круглий стіл із Львівською міськрадою. «Так як віддавали усе майно, документацію, так і будемо назад спокійним, мирним шляхом усе повертати», – заявляє він.

Натомість керівник департаменту економічної політики ЛОВА Степан Куйбіда переконаний, що Володимир Сеньковський не є законним сільським головою, а його заяви можна розцінювати як місцевий сепаратизм.

«Відбулися демократичні вибори (у 2020 році), за підсумками яких є обрані депутати місцевих рад. І такої ради як Малехівська сільська рада немає. Відповідно повноваження ані він, ані депутати здійснювати не можуть. Вважаю, що цією ситуацією має займатися СБУ. Це якийсь сепаратизм. Без виборів ніхто не має права себе проголосити сільським головою», – каже Степан Куйбіда.

Аналогічно керівник департаменту міської агломерації Львівської міської ради Юрій Лукашевський розцінює заяви колишнього сільського голови Малехова як «замах на територіальний устрій держави». З цього приводу Львівська міськрада готує звернення до правоохоронців.

«Повноваження сільського голови були припинені у 2020 році. Мешканці Малехова обрали собі депутатів і міського голову», – наголошує Юрій Лукашевський. Він пояснює, що рішення Верховного Суду щодо Малехова «не має прямих наслідків, а частина керівників колишніх громад мають приватний інтерес у тому, щоб повторно отримати владу».

Нагадаємо, Верховний Суд своєю постановою від 31 жовтня підтвердив попередні рішення судів, якими скасовано розпорядження уряду про приєднання села Малехів до Львівської ОТГ. Водночас Верховний Суд не зобов’язав Львівську ОДА чи Кабінет Міністрів вчинити якісь дії на виконання своєї постанови. В аналогічній справі щодо міста Дубляни Верховний Суд прийняв прямо протилежна рішення, залишивши це місто у складі Львівської громади.