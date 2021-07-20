Приміське село Малехів може таки розірвати стосунки з Львівською об'єднаною громадою. Принаймні таку можливість уже не вперше підтвердив суд. То тепер село Малехів уже не буде входити у Львівську ОТГ? Треба розібратись. У цьому сьогодні допоможуть гості програми «Стінка на стінку»: заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, а також колишній юрист Малехівської сільради та адвокат представника громади Олег Лосин.

Нагадаємо, що влітку 2020 року Малехівська сільрада та місцевий мешканець Михайло Сіреджук звернулись до суду з вимогою скасувати рішення уряду та Львівської облдержадміністрації щодо приєднання Малехова до Львівської об'єднаної громади. Мотивували це тим, що такі рішення прийняті без згоди місцевої громади. І окружний адміністративний суд міста Києва скасував розпорядження уряду щодо приєднання прильвівського села Малехів до Львівської ОТГ. Відповідне рішення суд прийняв у березні цього року. Та на цьому розгляд справи у судах не завершився. І вже шостий апеляційний адміністративний суд в кінці червня підтвердив попереднє рішення Окружного адмінсуду столиці. В ЛОДА на це рішення готують касацію.

До слова, загалом наразі близько 10 громад у Львівській області оскаржують перспективний план формування територій, переважно це прильвівські громади. Однак ці справи ще розглядають суди першої інстанції. Справа ж Малехівської громади, яку розглядатимуть у касації, має стати прецедентом.

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