Малехів приєднався до Львівської ОТГ після місцевих виборів у жовтні 2020 року

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив попереднє рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував розпорядження уряду про приєднання села Малехів до Львівської ОТГ. Відповідну постанову суд ухвалив ще 30 червня за зверненням Малехівської сільської ради.

Влітку 2020 року Малехівська сільрада та місцевий мешканець Михайло Сіреджук звернулись до суду з вимогою скасувати низку рішень уряду та ЛОДА про приєднання Малехова до Львівської ОТГ. 29 березня Окружний адмінсуд Києва позов задовольнив частково, зокрема скасував розпорядження Кабміну про затвердження перспективного плану громад Львівщини та про визначення адміністративних центрів громад Львівської області, що стосуються віднесення Малехівської громади до складу Львівської ОТГ.

При цьому, суд відмовився зобов’язати Львівську ОДА розробити та подати до уряду інший проект перспективного плану, у якому врахувати позицію Малехівської громади. Цю відмову судді пояснили тим, що процес добровільного об’єднання громад завершений, тому суд не має підстав зобов'язати ЛОДА розробити інший проект перспективного плану.

На це рішення і Малехівська громада, і ЛОДА з Львівською міськрадою подали апеляцію. Однак 30 червня Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення попередньої судової інстанції. Директор департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда повідомив ZAXID.NET, що Львівська ОДА готує касацію на цю постанову суду.

«Ми будемо боротися далі і готуємо касацію. Навіть якщо рішення суду набере чинності, воно фактично є нездійсненним і породить глибоку юридичну кризу. Якщо юристи розпишуть дорожню карту, вона міститиме багато кроків для її реалізації, від перегляду постанов Кабміну до організації виборів. Такі рішення суду ставлять під сумнів легітимність всієї адмінреформи, яка триває з 2015 року», – пояснив Степан Куйбіда.

Мешканці Малехова апелюють до того, що при формуванні плану була порушена процедура добровільності, адже перспективний план розроблявся на основі закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Тобто громади мали право добровільно створити власну ОТГ до затвердження урядом розпорядження про перспективний план Львівської області, яке Кабмін видав 20 травня 2020 року. В іншому разі громади об’єднали за пропозицією ЛОДА.

Однак, за словами Степана Куйбіди, затверджений ЛОДА та поданий на розгляд Кабміну перспективний план територій не має юридичної сили, а радше є візією, на яку орієнтувався Кабмін при затвердженні відповідного розпорядження. Інше розпорядження Кабміну «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», яке скасував суд, взагалі не передбачає добровільного приєднання. Крім цього, закон про новий адмінустрій не містить процедури виходу громади зі складу однієї ОТГ та приєднання до іншої.

Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач повідомив ZAXID.NET, що зараз Львівська міськрада є правонаступницею Малехівської сільради й наразі майже завершені всі юридичні процедури входження Малехова до Львівської ОТГ.

«Це рішення за замовчуванням не має механізмів для виконання. Тому хочу заспокоїти мешканців Малехова, які своєю участю у виборах до Львівської міськради фактично благословили створення Львівської об’єднаної громади. Вибори відбулися, і ми жодною скасованою постановою Кабміну не можемо поставити під сумнів воєвиявлення людей, які взяли участь у цих виборах», – пояснив Любомир Зубач.

Загалом наразі близько 10 громад у Львівській області оскаржують перспективний план формування територій, переважно прильвівські, однак ці справи ще розглядають суди першої інстанції. Справу Малехівської громади, яку розглядатимуть в касації, має стати прецедентом.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Львівської області., за яким до Львівської ОТГ, крім Львова, увійшли 17 прильвівських сіл та містечок. Загалом після виборів у жовтні 2020 року на Львівщині утворили 73 ОТГ.