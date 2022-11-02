Село Малехів приєднано до Львівської громади рішенням уряду

Верховний Суд підтвердив попередні рішення судів першої інстанції та апеляції, якими скасовано розпорядження уряду про приєднання села Малехів до Львівської ОТГ. Відповідну постанову Верховний Суд ухвалив 31 жовтня.

Ще влітку 2020 року Малехівська сільрада та місцевий мешканець Михайло Сіреджук звернулись до суду з вимогою скасувати низку рішень уряду та ЛОДА про приєднання Малехова до Львівської ОТГ.

29 березня минулого року Окружний адмінсуд Києва позов задовольнив частково, зокрема, скасував розпорядження Кабміну про затвердження перспективного плану громад Львівщини та про визначення адміністративних центрів громад Львівської області, що стосуються віднесення Малехівської громади до складу Львівської ОТГ. Суд погодився з тим, що під час прийняття згаданих рішень було «порушено принципи місцевого самоврядування, зокрема, добровільності». Адже мешканці на зборах села відстоювали створення окремої громади з містом Дубляни, яке в результаті рішенням уряду теж приєднане до Львівської ОТГ.

Водночас Окружний адмінсуд відмовився зобов’язати Львівську ОДА розробити та подати до уряду інший проект перспективного плану, у якому врахувати позицію Малехівської громади, пояснивши, що процес добровільного об’єднання громад завершений.

Шостий апеляційний адміністративний суд у червні 2021 року підтвердив рішення Окружного адмінсуду Києва щодо Малехова. Кабмін та Львівська ОДА подали касації на згадані рішення судів.

Однак Верховний Суд погодився з рішеннями попередніх інстанцій – касаційні скарги уряду та ЛОДА залишив без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 березня 2021 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2021 року – без змін. Рішення Верховного Суду вступило в дію з моменту прийняття і не підлягає оскарженню.

Директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда вважає, що це рішення не матиме ніяких практичних наслідків.

«Для мене це парадоксально. Тиждень тому по Дублянах було абсолютно протилежне рішення. А предмет дискусії один і той самий. Є двозначність трактування норм закону. Я не бачу наслідків цього рішення, як його виконати. Рішення не зобов’язує ЛОВА подавати якісь зміни, ми висимо в повітрі. Скасовані розпорядження уряду, але міська рада вже набула повноваження на цих територіях. Я не бачу механізму, як все повернути назад», – пояснив Степан Куйбіда ZAXID.NET.

У Львівській міськраді наразі ознайомлюються з рішенням Верховного Суду і обіцяють прокоментувати його згодом.

У травні 2020 року рішенням уряду було затверджено перспективний план формування територій громад Львівської області. До Львівської ОТГ, окрім Львова, увійшли ще 17 прилеглих населених пунктів. Село Малехів розташоване впритул до Львова, офіційно його населення складає близько 5000 мешканців.