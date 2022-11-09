Володимир Сеньковський та його дружина Володимира отримали три земельні ділянки у 2020 році, коли завершувалася каденція сільського голови

Малехівська сільська рада, що біля Львова, на завершення своєї каденції у 2020 році виділила три земельні ділянки сім’ї сільського голови Володимира Сеньковського. Дві ділянки отримала дружина сільського голови, ще одну сам Сеньковський. Про це 9 листопада заявив керівник департаменту міської агломерації Львівської міськради Юрій Лукашевський.

За його словами, на одній із останніх сесій перед місцевими виборами 2020 року Малехівська сільрада затвердила дружині сільського голови проект землеустрою щодо відведення 0,05 га біля траси в Малехові для розміщення об’єктів дорожнього сервісу (рішення №21). Ще одним рішенням сільрада дозволила їй викупити ділянку площею 0,48 га для будівництва у Малехові за ціною 98,98 грн/кв м, розтермінувавши платіж на три роки (рішення №4).

Окрім того, виявилось, що через п'ять днів, під час засідання сільради 20 листопада 2020 року ділянку площею 0,1 га під садівництво отримав і сам Володимир Сеньковський (рішення №122).

Земельні зловживання у місцевих радах перед приєднанням до Львова були непоодинокими та стали підставою для розслідування правоохоронців. Нещодавно Львівська міськрада створила спеціальний сервіс та виклала у відритий доступ рішення колишніх місцевих рад Львівської громади за 2019-2020 роки.

Нагадаємо, напередодні Володимир Сеньковський заявив про відновлення роботи ліквідованої сільради і проголосив себе легітимним головою Малехова на підставі рішення Верховного Суду про скасування розпорядження уряду про приєднання Малехова до Львівської громади. У Верховній Раді уже заявили про намір звернутися до СБУ з цього приводу, Львівська міськрада також готує звернення до правоохоронців.