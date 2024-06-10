З 2019 року Дмитро Святаш перебуває в Росії

Суд визнав народного депутата України IV–VIII скликань Дмитра Святаша винним у закликах змінити межі суверенної території України, легалізації майна та шахрайстві на 2,2 млрд грн і присудив йому 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це у понеділок, 10 червня, повідомили в Офісі генпрокурора.

Хоч прокурори і не називають ім’я засудженого, але з матеріалів справи зрозуміло, що мова йде про колишнього народного депутата від «Партії регіонів» та «Партії «Відродження» Джерело: https://biz.censor.net/n3388631Дмитра Святаша.

Під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що ексдепутат, який з 2019 року перебуває в Росії, упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у Facebook дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації та закликами до мешканців захоплених територій здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із російськими банками. Крім того, Святаш заявляв про те, що Росія нібито регулярно постачає на захоплені території України «гуманітарну допомогу» та відновлює зруйновану інфраструктуру.

Крім того, колишній народний депутат будучи бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з Росії упродовж 2008-2014 організував неповернення раніше отриманого кредиту в банківській установі на суму понад 50 млн доларів. Натомість він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів фігурант використав свідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень. Унаслідок цього компанія, яка викупила борги банку, зазнала шкоди на 2,2 млрд грн.

Дмитру Святашу заочно призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що у 2019 Святаш балотувався кандидатом у народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя», до парламенту не пройшов. У жовтні 2019 року прокуратура повідомила про підозру Святашу у справі за фактом заволодіння коштами «Укрсиббанку». За даними слідства, колишній депутат шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від АТ «Укрсиббанк» на підставі кредитних договорів. Збитки банку оцінили тоді в 1,1 млрд грн. Того ж року Дмитра Святаша оголосили в розшук у справі про шахрайство та підробку документів. Вже тоді повідомлялося, що разом із сім'єю Святаш втік від кримінального переслідування до Росії, де отримав схвалення заяви на отримання російського громадянства.