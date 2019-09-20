Коломойського і Палицю звинуватили у купівлі мандата депутата парламенту Австрії

Ігор Коломойський та Ігор Палиця мають стосунок до політичного скандалу в Австрії

Напередодні виборів в Австрії лунає вимога заборонити купівлю місць у партійних списках. Приводом стали наразі недоведені звинувачення на адресу екс-депутата, причетного до бізнесу впливових українців, серед яких – Ігор Коломойський. Про це повідомляє DW.

Австрійський депутат Петер Пільц (відомий в Австрії викривач корупції і критик законів, які роблять цю країну зручним місцем для відмивання грошей, зокрема, олігархами з країн Східної Європи, - ред.) оприлюднив судові документи, в яких двоє наближених до партії FPÖ осіб під присягою розповідають про купівлю місця в списку для «ставленця українських бізнесменів». Йдеться про депутатський мандат Томаса Шелленбахера, який у попередньому скликанні австрійського парламенту був співголовою групи зв'язків з Україною.

Як зазначають журналісти, політична кар'єра Шелленбахера «більш ніж дивна». Власник провінційного інженерного бюро напередодні виборів 2013 року зареєструвався у Відні, а потім опинився на дев'ятій позиції у віденському списку кандидатів FPÖ, хоча про нього взагалі ніхто не знав. За підсумками виборів це місце виявилося непрохідним, але за дивним збігом обставин троє кандидатів, які були попереду Шелленбахера, відмовилися від мандата. За час своєї роботи він лише кілька разів виступив у парламенті.

Згідно з опублікованими судовими документами, Ернст Н. із 2016 року судиться з функціонерами Австрійської партії свободи, чоловік стверджує, що вони не віддали йому 2 мільйонів євро «за посередництво». За словами позивача, саме він звів Шелленбахера з керівництвом FPÖ. За його словами, за проходження Шелленбахера в парламент українські бізнесмени заплатили вісім мільйонів євро – чотири в партійну касу FPÖ, ще два – одному з перших представників партії і самому Ернсту Н. як посередникові.

Як стверджує позивач, угода відбулася, але своїх грошей він не отримав. У судових документах сказано, що представники партії і сам «дивний» депутат спростовують слова Ернста Н. У позові вказано імена цих українських бізнесменів – це олігарх Ігор Коломойський, його бізнес-партнер Ігор Палиця і син тодішнього міністра юстиції Максим Лавринович.

Інформацію про придбання мандата депутата підтверджує під присягою ще один австрієць – Фелікс В. Він стверджує, що був на цих зустрічах із функціонерами FPÖ.

Як з'ясувало DW, Палиця і Лавринович, очевидно, мали в Австрії спільні з Коломойським і Шелленбахером бізнес-інтереси. Коломойський міг бути знайомий з австрійцем ще з 2012 року, коли фірма останнього IBS будувала водоочисну станцію в Буковелі, співвласником якого є олігарх.

Пізніше увагу австрійських правоохоронців привернув той факт, що фірма IBS формально купила готель «Панганс» у комуні Земмерінг за п’ять мільйонів євро, хоча річний обіг компанії не перевищував мільйона євро. Однак справу закрили, тому що українські органи не надали інформації, яка свідчила б про можливе незаконне походження грошей.

Виконавчим директором і співвласником IBS до 2015 року був Ігор Палиця, який нині є народним депутатом. Також Палиця і Шелленбахер заснували благодійний фонд, яким займався земляк Палиці з Івано-Франківської області Віктор Бабущак. Він, зокрема, був прописаний у будинку австрійця, як і сам Палиця.

Бабущак створив в Австрії фірму, яка викупила готель «Панганс», а потім ця компанія перепродала його швейцарській фірмі, за якою, як пише видання, стоїть Коломойський.

Також Бабущак і ще двоє чоловіків з Івано-Франківської області стали номінальними власниками низки фірм, через які в Австрію заходили мільйони інвестицій.

Двоє з цих українських менеджерів раніше були співробітниками компанії «Укрнафта», співвласником якої є Коломойський. Засновником частини фірм із цього конгломерату, зареєстрованих в основному за однією адресою у Відні, виступив також Максим Лавринович.

DW звернулося в Антикорупційну прокуратуру Австрії із запитом. У відповіді правоохоронці повідомили, що навіть якщо інформація про придбання місця в списку партії правдива, вони нічого не можуть вдіяти, тому що за це не передбачено кримінальної відповідальності.

Особи, які складають виборчі списки партій, не є посадовими особами в розумінні антикорупційного законодавства. Саме тому депутат Петер Пільц й інші політики вимагають внести відповідні законодавчі зміни.

До слова, раніше ЗМІ писали, що український мільярдер Ігор Коломойський через наближених осіб скупив нерухомість на австрійському курорті Земмерінг в Альпах, що може свідчити про спробу відмивання грошей.