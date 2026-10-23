Командир вимагав і одержав хабар від підлеглого

ДБР затримало командира навчальної роти однієї з військових частин, якого підозрюють у вимаганні 4 тис. доларів від підлеглого за дозвіл виїхати до Львова для реєстрації шлюбу.

Як повідомили у п’ятницю, 23 жовтня, у теруправлінні ДБР, командиру стало відомо, що один із військовослужбовців планує одружитися у Львові. Для цього чоловіку необхідно було отримати дозвіл на виїзд за межі місця дислокації військової частини.

«Однак замість надання дозволу у встановленому порядку командир зажадав від підлеглого 4 тисячі доларів США. Без передачі грошей він відмовлявся відпускати бійця», – йдеться в повідомленні ДБР.

Командира затримали після одержання грошей

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Командир сам визначив місце зустрічі та надіслав свою геолокацію. Під час зустрічі він отримав обумовлені 4 тис. доларів. Після цього його затримало ДБР.

Після одруження військовослужбовець не повернувся до частини, фактично самовільно залишивши місце служби. Його оголосили в розшук.

Командиру повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 166 тис. грн.