Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що зірвати плани Росії захопити узбережжя Чорного моря у Миколаївській та Одеській областях на початку повномасштабної війни допомогли дані розвідки і оперативна робота української артилерії та авіації. Про це Наєв розповів 20 листопада у колонці для «Укрінформу».

За словами Наєва, однією із стратегічних задач, яку поставило командування, був« зрив планів противника отримати повний контроль над українським узбережжям Чорного моря». На початку березня 2022 року начальник розвідки доповів про те, що аналіз розвідданих свідчить, що буквально наступного дня ворог може розпочати наступ через Вознесенськ вздовж адміністративної межі Миколаївської та Одеської областей і аж до кордону з Молдовою.

Порадившись із начальником розвідки, Наєв наказав командувачу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ генерал-майору Андрію Ковальчуку перекинути частину військ у район Вознесенська, а начальнику групи вогневого ураження полковнику Віталію Пахомову – перемістити всі засоби вогневого ураження (артилерію, авіацію) таким чином, аби нанести ворогу максимальне ураження.

«Прогноз справдився: вранці наступного дня ворог почав сунути до Вознесенська. Але там його зустрів підрозділ десантників 80 окремої десантно-штурмової бригади і понад добу нищив бронетехніку та особовий склад окупантів. Решту ворожих підрозділів, які намагалися наступати, почала "кришити" артилерія та авіація, зосереджена Силами оборони на цьому напрямку», – розповів Наєв.

Перший же танк противника, який рухався через міст в районі Вознесенська, був підірваний разом із мостом, і частину сил ворога було фактично «закорковано». Окупанти силами до десяти батальйонно-тактичних груп постійно намагалися знайшли шлях в обхід Вознесенська.

У разі, якби противнику вдалося пройти через Вознесенськ далі вздовж адміністративних меж двох областей аж до кордону з Молдовою, то Росія отримала б можливість висадити морський десант на територію Миколаївської та Одеської областей. А це дало б противнику можливість окупувати не тільки розташовані на узбережжі міста Миколаїв та Одесу, а і області цілком.В такому випадку Україна була б позбавлена виходу до Чорного моря, порти в Одесі, Чорноморську, Южному, Рені – просто б не працювали.

Але всі ворожі батальйонно-тактичні групи, які перебували в районі Вознесенська, Нової Одеси та Баштанки, потрапили під щільне вогневе ураження українських захисників. Авіація виконувала на один літак по 5-6 вильотів, артилерія не шкодувала боєприпасів. В підсумку ворог протягом шести діб зазнав настільки великих втрат, що був змушений відмовитись від наступу.