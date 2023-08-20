На початку повномасштабного вторгнення кількісне співвідношення літаків ворога та України складало 1 до 5

Після одного з перших наказів на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України всю військову авіацію довелося підняти в повітря. Інакше ЗСУ не вдалося б зберегти ту авіацію та техніку, яка є досі, заявив в ефірі національного телемарафону генерал-лейтенант, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише «Укрінформ».

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення кількісне співвідношення літаків ворога та України складало 1 до 5, у якісному відношенні – 1 до 12.

Командувач Повітряних сил зауважив, що вночі 24 лютого дав дві найважливіші команди.

«Перша моя команда була в 3 години 20 хвилин. Я як командувач повітряної оборони України дав команду «Килим». По цій команді всі літаки, які були в повітрі, були зобов'язані або покинути… повітряний простір України, або сідати на найближчий аеродром. І я своїми очима бачив, як очищається повітряний простір України. І буквально за 20 хвилин не було ні одного літака в повітряному просторі», – розповів Олещук.

Другу команду, за його словами, він дав о 3 години 50 хвилин.

«Я підняв всю нашу військову авіацію в повітря. Тому що розумів, що перші удари, які будуть нанесені по нашій державі, будуть нанесені по наших військових аеродромах, по наших об'єктах критичної інфраструктури, по наших зенітно-ракетних комплексах, по наших радіолокаційних засобах. Було прийнято рішення щодо розосередження всього озброєння військової техніки, тобто всі підрозділи практично не були на тих позиціях, які були до війни», – сказав Олещук.

Таким чином, додав він, вдалося зберегти те озброєння військової техніки, яке ми зараз маємо. Генерал-лейтенант розповів, що була створена візія розвитку Повітряних сил України до 2035 року з урахуванням наявних загроз та аналізом озброєння противника. Втім повномасштабна війна внесла свої корективи.

Олещук також розповів, що українські військові аеродроми забезпечені розвиненою інфраструктурою захисту від ворожих ударів.

«Хочу сказати, що на наших аеродромах є розвинена інфраструктура захисту. Ми маємо на захищені споруди, в яких зберігається літаки. Ми працюємо за принципом розосередження, не зберігаємо літаки після виконання завдання на одному аеродромі. Тому вполювати наші літаки досить складно», – розповів Олещук.

Як інформував ZAXID.NET, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери й техніки почали навчання на винищувачах F-16.