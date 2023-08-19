Україна зосереджена на отриманні чотирьох типів літаків, стверджують в ОП

Україна зосереджена на отриманні чотирьох типів літаків від міжнародних партнерів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише «Укрінформ».

«Ми зосереджені справді на F-16, причина в тому, що їх було виготовлено найбільше і чисто математично їх отримати простіше. Але ми сконцентровані не лише на них. У нас, скажімо так, в порядку бажаності отримання є перелік з чотирьох типів літаків: F-16, Gripen, французький Rafale і Eurofighter Typhoon», – сказав Никифоров.

Речник президента додав, що літак Gripen є хорошою альтернативою.

«Він універсальний, він менш вимогливий, і він дуже добре себе продемонстрував. Зараз триває тестування українських пілотів на цьому виді літаків, і відгуки дуже хороші», – сказав він.

За його словами, для того, щоб говорити про отримання цього типу літаків, необхідно зробити три кроки: тестування літаків і можливостей українських пілотів, яке зараз триває, тренування, політична згода і лише потім надання цієї техніки.

«Поки це теоретична можливість. Дивимося що можна зробити», – сказав Никифоров.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що льотчики Повітряних сил вже почали ознайомче навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.