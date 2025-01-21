Командир 3-го взводу роти БпЛА Віталій Головня записав відео про самопідриви через начальника БПС

Командування 78 окремого десантно-штурмового полку розпочало службову перевірку через повідомлення військовослужбовця ОДШП про випадки самопідривів через втому військових. Про самопідриви бійців 78 ОДШВ заявив 20 січня сержант Віталій Головня, командир 3-го взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 78го ОДШП у відеозверненні.

У зверненні військовослужбовець розповів, що командування зараховувало до втрат внаслідок російських атак військовослужбовців, які і загинули внаслідок самопідривів. За словами Головні, військові підривають самі себе через ставлення начальника безпілотних систем. Імені начальника військовий не уточнив.

«Ми публікували, що у нас є бойові втрати у підрозділі. Але насправді це були самопідриви. Хлопці, які загинули, — Таксист підірвався, його побратим поранений. Це тому, що наш начальник БПС людей просто за*бав до вошей і вони просто підриваються під час завдань. Він (загиблий військовий – ред.) уже був втомлений за кілька днів на виїзді та виконувати ті задачі люди фізично не могли. Це призводить до маленьких помилок, нехтування технікою безпеки», – заявив Головня.

Військовослужбовець звинуватив у смерті побратима начальника БПС, оскільки, за його словами, загиблий виконував його прямі вказівки. Віталій Головня зазначив, що деяким штурмовим підрозділам можуть ставити по три-чотири задачі.

Військовий також розповів про схожий випадок під час виконання завдань у Суджі Курської області. Там, за словами Головні, начальник БПС відправив двох військових забрати речі з позицій на тлі тиску росіян. Вони, як зазначає Головня, їхали туди на особистому транспорті без засобів радіоелектронної боротьби, хоч авто начальника БПС була «обвішана РЕБами». Під час виконання завдання загинув один військовослужбовець.

За словами військового 78 ОДШВ, протягом півтора місяця бійці виконували завдання на Курщині без необхідного зв’язку. Крім того, Головня звинуватив начальника БПС у низці порушень, зокрема:

вимогах переказувати на ротку у банку для зборів по 10% надходжень щомісяця;

завищенні показників ефективності у звітах;

«узурпації» влади;

неправомірних виплатах «бойових» тиловикам;

фаворитизмі.

«Наші бійці, для того, щоб виїхати звідти, з бойових – вони самоусуваються, самопідриваються, підвертають собі ноги для того, щоб виїхати звідти, і не брати там участі. Тому що з таким недокомандиром нереально працювати», – сказав Головня.

У пресслужбі 78 ОДШВ відреагували на відеозвернення та закликали «не робити поспішних висновків на основі неперевіреної інформації». Там повідомили, що вже розпочали службове розслідування стосовно озвучених фактів про начальника БПС та самопідривів військових.

«Ця перевірка проводиться з дотриманням усіх встановлених процедур та спрямована на об'єктивне з’ясування обставин», – повідомили у пресслужбі полку.

У 78 ОДШВ закликали перевіряти інформацію та уникати поширення чуток, які можуть вплинути на бойовий дух військовослужбовців.