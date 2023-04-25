Окупанти комбінують різні види озброєння

На Донбасі російські окупаційні війська змінили тактику застосування своєї авіації та дронів-камікадзе. Зараз вони намагаються виявити систему української протиповітряної оборони і нанести удар по ній. Про це повідомив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

Тому для цієї мети ворог став більше застосовувати літаків.

«Ворог також застосовує дещо іншу тактику, а не ту, коли підлітав один літак, максимум два, і вони летіли окремо. За вчорашній день це була командна робота, коли працювало два літаки, виманювали наші сили ППО, а третій літак наносив ураження», – розповів Дмитрашківський.

Щодо дронів-камікадзе, то окупанти комбінують ці види озброєння. Зокрема, напередодні росіяни вперше застосували безпілотники «Шахед», які вдало збили українські захисники. Після цього з’явилися БПЛА «Ланцет».

«Це також стратегія, щоб виявити точки протиповітряної оборони, а потім завдати удар «ланцетами», – зазначив Дмитрашківський.

Також російська армія значно збільшила кількість артилерійських ударів. У понеділок та сьогодні позиції Сил оборони були 500 разів атаковані артсистемами ворога. Подібна активність окупантів спостерігалася у лютому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командири російських штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням AlpineQuestGPS в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів.

За його словами, у кожній російській бригаді на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовано окремі штурмові загони «Шторм», призначені для відновлення втрачених позицій.