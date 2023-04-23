Військові, щоб подолати таку перешкоду, як Дніпро, мають провести складну роботу, яка вимагає інформаційної тиші. Так в оперативному командуванні «Південь» відреагували на заяви ISW про те, що ЗСУ могли просунутися на Херсонщині.

Аналітики Інституту вивчення війни зробили висновок, що українські військові станом на 22 квітня зайняли позиції на лівому березі Херсонської області із повідомлень російських військових блогерів. В ISW вважають, що російські війська можуть вже не контролювати територію у районі річок Конка та Чайка.

Російські військові блогери заявили, що українські військові утримують позиції на східному березі Херсонської області протягом тижнів, встановлюють стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки в цьому районі. Це вказує на відсутність російського контролю над цим районом.

Керівниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону Не підтвердила, але й не спростувала повідомлення про захоплення Силами оборони плацдарму на лівому березі Дніпра.

«Я дуже хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду як Дніпро, наприклад. Коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим студентам Інституту вивчення війни також», – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що інформація має бути сприйнята, у тому числі, як зброя.