На окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки росіян до «жестів доброї волі» [так російське міноборони називає свої численні відступи з окупованих територій]. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають "народну прикмету" – коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за "поребрик" своє майно", – це як правило підготовка до тих самих "жестів"», – зазначила Гуменюк.

Однак вона акцентувала, що до таких «жестів» призводить саме бойова робота високої інтенсивності зі сторони українських захисників, які наразі «зачищають смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю».

До слова, Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні у четвер, 23 березня, повідомив, що усі підрозділи російської армії, які були розміщені в місті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Однак згодом Генштаб опублікував спростування своєї заяви: місто і надалі перебуває під контролем окупантів.

У відомстві пояснили, що неправдива інформація була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. У Генштабі також повідомили, що в низці населених пунктів захопленої військами РФ лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією.