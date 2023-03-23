Нова Каховка розташована за 80 км від Криму

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні у четвер, 23 березня, повідомив, що усі підрозділи російської армії, які були розміщені в місті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Однак згодом Генштаб опублікував спростування своєї заяви: місто і надалі перебуває під контролем окупантів.

У вечірньому зведенні за 18:00 Генштабу ЗСУ оприлюднив інформацію, що виходу росіян передував обхід найближчих помешкань місцевого населення – окупанти «конфісковували» у цивільних у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

У Генштабі також повідомили, що в низці населених пунктів захопленої військами РФ лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією.

«Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України», – заявили у командуванні.

В російських офіційних ЗМІ цю інформацію не коментували.

Однак вже у новому дописі за 19:50 військове відомство спростував свою заяву про те, що 22 березня всі підрозділи армії Росії, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто. У відомстві пояснили, що неправдива інформація була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних.

«Окупанти і досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що через кілька годин від початку нападу, 24 лютого 2022 року, російські війська увійшли у Нову Каховку. Вони захопили Каховську ГЕС, за свідченнями очевидців, без жодного пострілу.

Нова Каховка розташована за 80 км від Криму. З Каховського водосховища подається вода у Північнокримський канал, що для Росії дуже важливо. До початку повномасштабної війни населення міста складало близько 45 тис. людей.

До слова, декілька днів тому у Новій Каховці підірвали автомобіль призначеного окупантами командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області.