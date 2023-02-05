У клубі часто відпочивали російські окупанти, насамперед – офіцерський склад

У неділю, 5 лютого, в окупованій Новій Каховці на Херсонщині згорів яхт-клуб. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зазначаючи, що перед пожежею було чутно вибухи.

За свідченнями місцевих жителів, вибухи сталися у яхт-клубі Maxmarine близько опівдня. У клубі часто відпочивали російські окупанти, насамперед – офіцерський склад. Засновник згаданого клубу начебто перебуває у «дружніх стосунках» з російським гауляйтером Володимиром Леонтьєвим, якому оголошено підозру у колабораційній діяльності.

Вибух знищив будівлю яхт-клубу і одне із пришвартованих суден. Офіційної інформації щодо вибухів та втрат серед росіян поки немає.

Наприкінці грудня повідомлялось, що російські окупанти передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки Херсонської області. Раніше окупанти вивезли з Нової Каховки всіх активних колаборантів. Також з міста втекли представники окупаційних органів влади.